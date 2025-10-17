La Roja tuvo un leve ascenso en el ranking FIFA, pero se mantiene penúltima entre las selecciones de Conmebol

Este viernes, la FIFA publicó la actualización del ranking de selecciones y con novedades para Chile, porque la Roja tuvo un leve ascenso en la clasificación mundial.

Es que tras el triunfo por 2-1 en el amistoso frente a Perú en el estadio Bicentenario de La Florida, el combinado nacional subió un lugar para ubicarse en el casillero 56.

Eso sí, el elenco criollo se mantuvo penúltimo entre los equipos de la Conmebol, pues solamente apareció por delante de Bolivia, que pese a su clasificación al repechaje del Mundial 2026 y a haber subido una ubicación, quedó 76°.

Respecto al top ten, España se encuentra en el primer lugar del ranking FIFA tras volver a superar a Argentina, que logró desplazar a una Francia que ahora ocupa el tercer puesto.

TOP TEN

1° España 1880 puntos



2° Argentina 1872



3° Francia 1862



4° Inglaterra 1824



5° Portugal 1778



6° Países Bajos 1759



7° Brasil 1759



8° Bélgica 1740



9° Italia 1717



10° Alemania 1713



LAS DEMÁS SELECCIONES DE LA CONMEBOL

13° Colombia 1696



15° Uruguay 1678



23° Ecuador 1590



39° Paraguay 1498



49° Perú 1464



50° Venezuela 1463



57° Chile 1442



76° Bolivia 1334

RANKING EN IMÁGENES

(Imágenes: FIFA)

