La Roja tuvo un leve ascenso en el ranking FIFA, pero se mantiene penúltima entre las selecciones de Conmebol

Este viernes, la FIFA publicó la actualización del ranking de selecciones y con novedades para Chile, porque la Roja tuvo un leve ascenso en la clasificación mundial.
Es que tras el triunfo por 2-1 en el amistoso frente a Perú en el estadio Bicentenario de La Florida, el combinado nacional subió un lugar para ubicarse en el casillero 56.
Eso sí, el elenco criollo se mantuvo penúltimo entre los equipos de la Conmebol, pues solamente apareció por delante de Bolivia, que pese a su clasificación al repechaje del Mundial 2026 y a haber subido una ubicación, quedó 76°.
Respecto al top ten, España se encuentra en el primer lugar del ranking FIFA tras volver a superar a Argentina, que logró desplazar a una Francia que ahora ocupa el tercer puesto.
1° España 1880 puntos
2° Argentina 1872
3° Francia 1862
4° Inglaterra 1824
5° Portugal 1778
6° Países Bajos 1759
7° Brasil 1759
8° Bélgica 1740
9° Italia 1717
10° Alemania 1713
13° Colombia 1696
15° Uruguay 1678
23° Ecuador 1590
39° Paraguay 1498
49° Perú 1464
50° Venezuela 1463
57° Chile 1442
76° Bolivia 1334
(Imágenes: FIFA)
