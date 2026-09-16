La Roja sub-19 golea a Panamá y arranca con el pie derecho su participación en los Juegos Suramericanos

Con una contundente actuación ofensiva, la Selección chilena sub-19 se impuso por un holgado 4-1 a su símil de Panamá y arrancó con el pie derecho su participación en los Juegos Suramericanos de Santa Fe, en Argentina.

La escuadra dirigida por Sebastián Miranda impuso su juego desde el arranque y a los 18 minutos ya se encontraba por arriba en el marcador gracias a Martín Mundaca, quien apareció por el segundo palo para impactar un centro de Yastin Cuevas.

En el complemento, el propio Cuevas aumentó las cifras con un disparo cruzado (49') y antes de que se cumpliera la hora de juego, Vicente Martínez (58') tomó un rebote del arquero y puso el tercero para el elenco nacional.

Los caribeños despertaron con un potente frentazo de Raheen Cuello (64') y por momentos pareció que estrecharían aun más las diferencias, pero Joaquín Muñoz sentenció la victoria del "Equipo de Todos" con un testazo en el corazón del área.

De esta manera, la Roja se instaló en lo más alto de su grupo con tres puntos, superando por diferencia de gol a una Colombia que venció por 2-0 a Perú.

Este viernes a las 15:00 horas, la Selección chilena se verá las caras con el combinado incaico buscando un nuevo triunfo que la acerque a la siguiente fase.

LA ROJA FEMENINA TAMBIÉN GANÓ

En paralelo, el conjunto femenino también hizo lo suyo y derrotó por 3-1 a Uruguay, con las anotaciones Catalina Muñoz (30') y Anais Álvarez (82' y 90+3'), mientras que el descuento corrió por cuenta de Oriana Tola (79').

Con sus primeros tres puntos en el bolsillo, las chilenas enfrentarán este viernes al colíder Venezuela, duelo que puede ser clave para asegurar el primer puesto.

PURANOTICIA