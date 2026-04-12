La Roja sub 17 sale en búsqueda de la clasificación directa al Mundial de Catar

La Selección chilena sub 17 vuelve a la cancha este domingo a contar de las 19 horas para medirse con Ecuador por la última fecha de la fase de grupos del Sudamericano de la categoría, con el objetivo de la clasificación directa al Mundial de Catar.

La escuadra que dirige Ariel Leporati marcha tercera en el Grupo A con cuatro puntos,tres por debajo de la Tricolor, líder con siete unidades. En paralelo, Colombia (cuatro unidades) enfrente a Paraguay, colista con un positivo.

Si bien la victoria le daría la Rojita el pase a semifinales y con ello aseguraría su presencia en la cita planetaria, un empate tampoco sería el fin del mundo, ya que le permitiría avanzar al repechaje, instancia que entrega boletos del quinto al séptimo lugar.

Incluso la derrota igualmente le alcanzaría para meterse en los playoffs. Pero para que esto resulte, los guaraníes no deben vencer a los cafetaleros o de lo contrario, la diferencia de gol podría eliminar al combinado criollo.

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