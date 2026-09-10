La Roja presenta nómina con varios regresos e "invitados" para los amistosos ante Canadá, EE.UU. y México

La Selección chilena presentó este jueves la nómina para los partidos amistosos de la Fecha FIFA de septiembre y octubre, donde la Roja se verá las caras ante Canadá, Estados Unidos y México, anfitriones de la última Copa del Mundo.

Para esta oportunidad, el técnico interino Nicolás Córdova, apostó por varios rostros jóvenes, sobre todo del medio local, como Christian Bravo, portero de Huachipato; Leandro Hernández, volante de Colo-Colo; y Agustín Arce, mediocampista de Universidad de Chile.

También destacan regresos como el de Paulo Díaz, actual futbolista del Atlanta United de la MLS; Marcelo Morales, quien atraviesa un buen momento en la U; y Marcelino Núñez, jugador del Ipswich Town de la Premier League.

El estratego también insistió con el chileno-suizo Nils Reichmuth, vigente campeón de la liga helvética con el FC Thun y que ya había sumado minutos en los duelos de junio ante Portugal y República Democrática del Congo.

Pero eso no es todo, ya que el entrenador del combinado criollo también sorprendió citando a tres promisorios futbolistas en calidad de "invitados. Hablamos de Jetzen López (Sporting Braga), Zidane Yáñez (Huntsville City FC) y Thomas Dean Coulombe (Espanyol), todos nacidos fuera de las fronteras nacionales.

Cabe recordar que Chile partirá su gira norteamericana enfrentando a Canadá (26 de septiembre), seguirá con Estados Unidos (29 de septiembre) y terminará con México (seis de octubre).

NÓMINA DE LA SELECCIÓN CHILENA

Arqueros

- Lawrence Vigouroux (Swansea City/Gales)

- Brayan Cortés (Argentinos Juniors/Argentina)

- Christian Bravo (Huachipato)

Defensores

- Felipe Faúndez (O'Higgins)

- Francisco Salinas (Coquimbo Unido)

- Benjamín Kuscevic (Toronto FC/Canadá)

- Iván Román (Colo-Colo)

- Paulo Díaz (Atlanta United/Estados Unidos)

- Marcelo Morales (Universidad de Chile)

- Gabriel Suazo (Sevilla/España)

- Diego Ulloa (Colo-Colo)

Mediocampistas

- Rodrigo Echeverría (Club León/México)

- Víctor Felipe Méndez (Colo-Colo)

- César Pérez (Defensa y Justicia/Estados Unidos)

- Matías Sepúlveda (Lanús/Argentina)

- Marcelino Núñez (Ipswich Town/Inglaterra)

- Vicente Pizarro (Rosario Central/Argentina)

- Leandro Hernández (Colo-Colo)

- Felipe Loyola (Pisa/Italia)

- Agustín Arce (Universidad de Chile)

Delanteros

- Maximiliano Gutiérrez (Dínamo Moscú/Rusia)

- Gonzalo Tapia (Columbus Crew/Estados Unidos)

- Ben Brereton Díaz (Sheffield United/Inglaterra)

- Nils Reichmuth (FC Thun/Suiza)

- Lucas Cepeda (Elche/España)

- Darío Osorio (Crystal Palace/Inglaterra)

Invitados

- Thomas Coulombe (RCD Espanyol/España)

- Jetzen López (SC Braga/Portugal)

- Zidane Yáñez (Huntsville City FC/Estados Unidos)

IMÁGENES

(Imágenes: @LaRoja)

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