La Roja oficializa lista provisional con 55 jugadores para el Mundial sub-20 que se disputará en Chile

Falta poco más de un mes para que comience el Mundial sub-20 que se desarrollará en Chile entre septiembre y octubre próximo y la Selección chilena ya tiene prenómina.

Es que este lunes el cuerpo técnico encabezado por Nicolás Córdova dio a conocer la lista de buena fe de cara a la cita planetaria, donde se incluyó a 55 futbolistas.

En ella destaca Lautaro Millán, volante de Independiente de Avellaneda, quien nació en Argentina y ha jugado por la Albiceleste a nivel juvenil, pero su padre es chileno, por lo que está habilitado para jugar por la Roja.

Otro nombre que resalta es el de Simón Pinto, quien también milita en Independiente. Además, el entrenador convocó a Damián Pizarro, pese a la polémica porque el delantero del Udinese no jugó unos amistosos por privilegiar sus vacaciones.

También destaca la presencia del defensa Iván Román, del Atlético Mineiro de Brasil, pese a que arrastra una sanción de tres fechas desde el Sudamericano y solamente podría jugar si la Roja avanza a octavos de final.

Consignar que Chile integra el Grupo A del Mundial de la categoría, junto a Egipto, Nueva Zelanda y Japón.

LA PRÉNOMINA:

ARQUEROS

Vicente Villegas, Coquimbo Unido.

Sebastián Mella, Huachipato.

Martín Contreras, Universidad Católica.

Ignacio Sáez, Universidad de Chile.

Gabriel Maureira, Colo-Colo.

José Alburquenque, Universidad de Chile.

DEFENSAS

Iván Román, Atlético Mineiro. (BRA)

Matías Pérez, U.S. Lecce (ITA)

Simón Pinto, Independiente (ARG)

Ian Garguez, Palestino.

Nicolás Suárez, Colo-Colo.

Sebastián Arancibia, Universidad Católica.

Luis Margas, Santiago Wanderers.

Martín Jiménez, Audax Italiano.

Milován Célis, Unión Española.

Bruno Torres, Colo-Colo.

Benjamín Molina, O'Higgins.

Ignacio Pérez, Universidad Católica.

José Movillo, O'Higgins.

Patricio Romero, Cobreloa.

Nicolás L'Hullier, Deportes Concepción.

Lucas Velásquez, Huachipato.

Benjamín Pérez, Colo-Colo.

Yahir Salazar, Audax Italiano.

VOLANTES

Joaquín Silva, Santiago Wanderers.

Gabriel Pinto, O'Higgins.

Lautaro Millán, Independiente (ARG).

Nicolás Cárcamo, Huachipato.

Tomás Roco, Fortaleza (BRA).

Agustín Arce, Deportes Limache.

Leandro Hernández, Colo-Colo.

Flavio Moya, Universidad de Chile.

Mario Sandoval, Audax Italiano.

Benjamín Ampuero, Huachipato.

Rodrigo Vásquez, Unión Española.

DELANTEROS

Juan Francisco Rossel, Universidad Católica.

Willy Chatilliez, SD Huesca (ESP).

Vicente Álvarez, Unión San Felipe.

Cristóbal Chadwick, Cuiabá (BRA).

Emiliano Ramos, Everton.

Francisco Marchant, Colo-Colo.

Óscar González, Godoy Cruz (ARG).

Zidane Yáñez, New York City (EE.UU.)

Giovanny Ávalos, Ñublense.

Diego Corral, Universidad Católica.

Favian Loyola, Orlando City (EE.UU.)

Rodrigo Godoy, O'Higgins.

Axel Cerda, Universidad Católica.

Ignacio Vásquez, Universidad de Chile.

Yastin Cuevas, Colo-Colo.

Benjamín Aravena, Universidad de Chile.

Lucas Molina, Ñublense.

Damián Pizarro, Udinese (ITA).

Diego Opazo, Santiago Wanderers.

(Imágenes: @LaRoja)

PURANOTICIA