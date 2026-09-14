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La Roja inició sus entrenamientos para la gira de amistosos en Norteamérica por la fecha FIFA

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Nicolás Córdova dirigió la primera práctica con jugadores del medio local de cara a los partidos ante Canadá, Estados Unidos y México.

La Roja inició sus entrenamientos para la gira de amistosos en Norteamérica por la fecha FIFA
Lunes 14 de septiembre de 2026 22:02
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Nicolás Córdova dio el vamos a los entrenamientos de la Selección chilena para la la próxima Fecha FIFA, a disputarse entre septiembre y octubre.

De los nueve nominados del medio local, solo Diego Ulloa, Francisco Salinas y Marcelo Morales vieron acción en cancha, mientras que el resto hizo trabajo regenerativo, salvo por el portero Christian Bravo, quien recibió un permiso especial.

Los tres elementos del combinado adulto disputaron un encuentro ante la serie sub-17, que alista un viaje a Croacia donde animarán una serie de amistosos con miras a la Copa del Mundo de Qatar, programada para noviembre.

Se espera que este martes se integren más jugadores a realizar trabajo en cancha, tomando en cuenta que tendrán libres los días 18 y 19 para embarcarse este mismo domingo rumbo a Norteamérica.

Cabe recordar que la Roja se verá las caras con los tres anfitriones de la última cita planetaria: Canadá (26 de septiembre), Estados Unidos (29 de septiembre) y México (6 de octubre).

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