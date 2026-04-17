La Roja femenina sufrió insólita situación antes del partido ante Uruguay por la Liga de Naciones

La Selección chilena femenina sufrió un lamentable inconveniente en la previa de su encuentro de este sábado ante Uruguay en el estadio Centenario de Montevideo, válido por la séptima fecha de la Liga de Naciones de la Conmebol.

Según la información revelada por el medio Revista Futfem, la escuadra nacional se vio imposibilitada de llevar a cabo su entrenamiento y el tradicional reconocimiento de cancha.

Esta prohibición fue impuesta directamente por Sebastian Leone, administrador del recinto deportivo charrúa, pese a que la delegación ya contaba con la autorización oficial emitida por el ente rector del balompié sudamericano.

A raíz de esta negativa, la escuadra que se encuentra bajo la dirección técnica de Luis Mena se vio en la obligación de trasladar su práctica matutina hacia las instalaciones del Club Naval de Montevideo. Sin embargo, las dificultades para el combinado nacional continuaron en ese nuevo recinto.

Al respecto, Carla Andrade, periodista perteneciente al medio ya mencionado, detalló las precarias condiciones del terreno de juego señalando que: "El pasto estaba largo, ni se le veían los pies a las jugadoras".

Este hecho pudo ser comprobado públicamente gracias a las diversas fotografías que el propio elenco criollo se encargó de difundir a través de sus redes sociales.

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