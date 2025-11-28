La Roja femenina perdió su invicto tras caer en su visita a Perú por la tercera fecha de la Liga de Naciones

En el marco de la tercera fecha de la Liga de Naciones de la Conmebol, torneo clasificatorio para el Mundial de Brasil 2027, la Selección chilena femenina sufrió su primera derrota al caer por un inapelable 3-1 ante Perú, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, ubicado en Cusco.

Si bien las dirigidas por Luis Mena estaban siendo superiores y se generaron la primera ocasión clara por medio de Yanara Aedo (18'), fueron las locales quienes tomaron la delantera a través de Alesia García, quien aprovechó un error de Nayadet López para definir cruzado ante Christiane Endler (30').

Sin embargo, el combinado criollo no se quedó de brazos cruzados y emparejó las cifras en el epílogo de la fracción inicial gracias a López, quien enmendó su equivocación anterior y puso el empate con un potente zapatazo desde fuera del área (41').

No obstante, en el segundo lapso la Bicolor comenzó a sacar ventaja de los 3.400 metros de altura del reducto cusqueño y tras una ocasión de peligro en los pies de Claudia Cagnina (51'), Luz Campoverde marcó el 2-1 para las incaicas en el 61'.

Y cuatro minutos más tarde, Cagnina tuvo su revancha y anotó el tercero de las dueñas de casa, luego de recibir el balón en completa soledad y disparó con excesiva tranquilidad en el área de la Roja.

El "Equipo de Todos" intentó acortar distancias, pero Mary Valencia (81') no pudo vencer a la guardameta, sentenciando así la derrota que le quitó el invicto del elenco nacional, dejándolo en el segundo puesto con cuatro puntos, tres menos que el líder Colombia.

Chile tratará de dar vuelta la página el próximo martes, cuando reciba en Rancagua a Paraguay por la cuarta fecha de la Liga de Naciones de la Conmebol.

(Imagen: @laroja)

