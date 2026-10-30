La Roja femenina disputará un amistoso de lujo ante España en la fecha FIFA de noviembre

La Selección chilena femenina disputará un amistoso de lujo para cerrar el año. La Roja que dirige Luis Mena enfrentará en la próxima fecha FIFA nada menos que a España, actual campeona del mundo.

La escuadra nacional, a través de sus redes sociales, confirmó que el encuentro ante las europeas se desarrollará el sábado 28 de noviembre, a las 14:00 horas, en el estadio Reino de León, en España.

Consignar que el conjunto criollo viene de aplastar a Bolivia por 7-0 en su último amistoso, el cual se disputó el pasado 11 de octubre en La Florida.

En tanto, la selección española jugó dos amistosos contra su similar de Estados Unidos, con un triunfo por 2-0 y un empate a 2.

Consignar que las hispanas tienen entre sus filas nada menos que Alexia Putellas, flamante ganadora del Balón de Oro 2026 y a Aitana Bonmatí, quien posee tres de estos galardones.

(Imágenes: @LaRoja)

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