La Selección chilena sub 17 debutó en la Copa del Mundo de Catar con una sufrida remontada sobre Argelia, imponiéndose por 4-2 en la primera fecha del Grupo J.

El cuadro africano tomó por sorpresa al elenco nacional y se puso rápidamente 2-0 arriba en el marcador gracias a las conquistas de Ilyes Mekkaoui (7') y Yacine Abed (14').

Pero los pupilos de Ariel Leporati no perdieron la calma y se metieron nuevamente en partido con un tanto de Rodrigo Catalán (20'). Poco después apareció Lucas López para hacerse presente en el marcador (28') y Amaro López (33') completó la épica reacción en solo trece minutos.

Como era de esperarse, los equipos bajaron un poco el ritmo en el complemento, sobre todo la Rojita, que se preocupó por defender el resultado y contó además con una atajada providencial del portero Vicente Villegas (72').

Sobre el final, el guardameta envió un balonazo desde el fondo, la zaga contraria no pudo despejar y la pelota quedó en los pies de Jonathan Guerrero (81'), quien se fue en velocidad de cara al arco y le puso la lápida al cotejo.

Así, la Selección chilena se puso a la cabeza de su zona con tres puntos, dos por arriba de República Dominicana, rival que enfrentará el próximo martes a contar de las 11:30 horas.

PURANOTICIA