En un partido que fue de más a menos pero que volvió a encenderse en el epílogo, Coquimbo Unido estrenó su título de campeón de la Copa de la Liga con un trabajado triunfo por 2-1 ante Everton en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, por la fecha 28 de la Liga de Primera.

Al margen de su reciente conquista, el cuadro pirata estirar su buena racha en el torneo para seguir trepando ubicaciones. Los ruleteros, en cambio, venían muy golpeados después de tres duelos sin ganar que los alejaron completamente de la chance de clasificar a Copa Libertadores.

La visita pisó a fondo el acelerador desde el primer minutos y tras un par de insinuaciones (1' y 6'), abrió la cuenta con un cabezazo de Nicolás Montiel (7'). Pero la ventaja duró muy poco ya que rápidamente los coquimbanos emparejaron las cifras con un derechazo de Luis Riveros dentro del área (9').

Luego de ese arranque frenético, los equipos bajaron un poco la marcha y tomaron algunos recaudos para protegerse en el fondo. Así y todo, el elenco oro y cielo se vio mejor en el tramo final y estuvo cerca de adelantarse nuevamente en el marcador (33', 38' y 45').

Los coquimbanos recuperaron el protagonismo del cotejo en el inicio del segundo lapso y empezó a acercarse al pórtico custodiado por Ignacio González (47' y 49'). No obstante, el forastero reaccionó e hizo sobre lo propio sobre el arco de Diego Sánchez (52' y 65').

El encuentro mantuvo la misma dinámica y parecía que nadie podría romper la monotonía hasta que en el epílogo de la contienda, hasta que Josué Ovalle convirtió tras pase de Alan Medina (88'). Pero el festejo de gol fue prematuro, porque el VAR advirtió un leve fuera de juego y el árbitro Héctor Jona invalidó la acción.

Y cuando se disputaban los últimos minutos de tiempo añadido, el colegiado cobró un penal en favor del dueño de casa y con un tiro rasante al medio del marco, Lucas Prato (90+6') superó la resistencia del "Nacho" González y decretó la victoria aurinegra.

De esta manera, el conjunto filibustero trepó hasta la cuarta ubicación con 41 puntos, desplazando en la tabla a un cuadro viñamarino que cayó al sexto lugar con 39 unidades.

Ahora, Coquimbo Unido debe pensar en el partido de vuelta de cuartos de final de Copa Chile ante Unión La Calera, programado para este martes a las 19:00 horas, para recibir a Deportes Limache desde las 18:00 del próximo sábado. Everton, en tanto, recibirá a O'Higgins a contar de las 20:30 del domingo 29.

Coquimbo Unido

Diego Sánchez; Francisco Salinas, Elvis Hernández, Lukas Soza, Juan Cornejo; Sebastián Galani, Matías Zepeda (Salvador Cordero, 73'); Cristián Zavala (Ythans Blanco, 80'), Guido Vadalá (Pablo Rodríguez, 65'), Benjamín Chandía (Dixon Pereira, 65'); Luis Riveros (Lucas Pratto, 73'). (DT: Hernán Caputto)

Everton

Ignacio González; Óscar Opazo (Gustavo Charrupí, 80'), Hugo Magallanes, Diego Oyarzún, Nicolás Baeza (Vicente Fernández, 52'); Alan Medina, Benjamín Berríos, Joaquín Moya, Emiliano Ramos; Julián Alfaro (Josué Ovalle, 80'), Nicolás Montiel (Braian Martínez, 88'). (DT: Walter Ribonetto)

Árbitro: Diego Flores

Estadio: Francisco Sánchez Rumoroso

PURANOTICIA