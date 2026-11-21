Una inesperada revelación realizó Felipe Salinas, director técnico de la serie sub 20 de Santiago Wanderers, artífice del título de la Copa Libertadores de la categoría y subcampeón de a Copa Intercontinental tras caer ante Real Madrid.

Es que pese a estos importantes logros y a promover a varios jugadores al primer equipo del elenco porteño, el estratego afirmó que no seguirá en la institución.

"Terminé contrato, no me ofrecieron nada para quedarme, así que estoy firmando el finiquito estos días", admitió el entrenador en conversación con el portal Redgol.

Proyectando su futuro en los banquillos, el DT agregó que "terminé mi contrato en el fútbol formativo, y nada, firmar y a ser hombre libre a ver qué se viene. Estoy tranquilo, empezar a ver alternativas y llegar a armar un cuerpo técnico".

Con respecto a su proceso en las cadetes del conjunto caturro, Salias destacó que "los números son bastante positivos. Estos chicos, los logros que tuvimos internacionalmente, así que misión cumplida".

PURANOTICIA