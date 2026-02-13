La Roja femenina disputará dos amistosos ante Paraguay previo a los partidos por la Liga de Naciones

La Selección chilena femenina anunció este viernes la realización de dos amistosos en el mes de marzo con miras a una doble fecha que puede ser clave para su futuro en la Liga de Naciones, torneo que entrega boletos para el Mundial de Brasil 2027.

Según lo informado por la Roja en redes sociales, las dirigidas por Luis Mena se medirán ante su similar de Paraguay los días miércoles 4 y sábado7 del siguiente mes en duelos que se disputarán en la ciudad guaraní de Ypané.

Cabe recordar que en abril, el combinado criollo enfrentará a Argentina (viernes 10) y posteriormente se verá las caras con Colombia (martes 14).

Actualmente el "Equipo de Todos" se encuentra tercero en la tabla en plena zona de repechaje con los mismos siete puntos del conjunto "cafetalero" y la "albiceleste", pero con menor diferencia de gol respecto de las trasandinas.

(Imágenes: @LaRoja)

PURANOTICIA