Alejandro Tabilo debutó en Indian Wells con aplastante triunfo y desafiará al 11° del mundo

Tremendo debut el de Alejandro Tabilo (40° del ranking ATP) en Indian Wells, primer Masters 1000 de la temporada. El chileno se estrenó con un aplastante triunfo en el cuadro principal del torneo californiano en el que es uno de sus mejores partidos en mucho tiempo.

"Jano" derrotó al promisorio español de 19 años Rafael Jódar (103°), quien recibió una invitación ante la impresionante explosión tenística que ha exhibido desde 2025. Fue una victoria por parciales de 6-1 y 6-2, en apenas 58 minutos de un partido donde "Ale" casi no mostró fisuras, pues nunca entregó chances de quiebre, cometió pocos errores no forzados.

El partido comenzó parejo y con los dos jugadores tratando de imponer su juego. Sin embargo, el nacional fue el que golpeó primero al aprovechar los errores de un nervioso rival (disputaba por primera vez un encuentro de Masters 1000 en su carrera) y quebró en el cuarto game para luego ponerse 4-1 arriba. Después, volvió a romper el servicio en el sexto ante un rival que ya fallaba bastante y en el siguiente selló sin problemas el set con su turno tras un tiro ganador paralelo de derecha.

En el inicio del segundo episodio el pupilo de Germán Gaich mantuvo la concentración y quebró de entrada en el tercer game. Luego logró otra ruptura en el quinto y sentenció la victoria tras una pelota larguísima de Jódar.

Con esto, Tabilo avanzó cómodamente a la segunda ronda del Masters 1000 de Indian Wells, donde ahora tendrá un durísimo desafío, pues el sábado enfrentará al ruso Daniil Medvedev (11°), quien quedó libre en primera fase por su condición de cabeza de serie.

El moscovita está recuperando el nivel que lo llevó a ser por varios años top ten y número uno del planeta en 2022. Este año ya tiene dos títulos, el último fue el reciente fin de semana en Dubái, donde quedó atrapado por el conflicto entre Irán con Estados Unidos e Israel y pudo llegar a California en las últimas horas tras una odisea.

