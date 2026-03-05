Benjamín Kuscevic da el salto a la Major League Soccer: Toronto FC oficializa el fichaje del defensor chileno

Hace unos días se dio a conocer que Benjamín Kuscevic tenía todo listo para dejar Fortaleza de Brasil para partir a la Major League Soccer de Estados Unidos como refuerzo del Toronto FC. Y ya es oficial.

Es que este jueves el cuadro canadiense oficializó a través de sus redes sociales el fichaje del defensa chileno, quien llega en calidad de préstamo por todo este 2026, con la opción de compra.

"Benjamín se ha consolidado como un defensor sólido y con una presencia constante en las principales ligas de Sudamérica y en la competencia internacional", expresó Jason Hernández, gerente general del club.

"Esperamos una rápida integración al grupo y nuestro trabajo conjunto durante la campaña 2026. Nos complace darle la bienvenida al Toronto FC", añadió.

De esta manera, Kuscevic, defenderá al quinto club de su carrera, tras Universidad Católica, Palmeiras, Coritiba y Fortaleza.

