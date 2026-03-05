O’Higgins sueña con la Libertadores: triunfo ante Tolima y Carabalí se roba las miradas

Cada vez está más cerca el sueño de O'Higgins de disputar la fase grupal de la Copa Libertadores 2026. El cuadro celeste derrotó la noche del miércoles por 1-0 a Deportes Tolima en el estadio El Teniente de Rancagua, por la ida de la última fase previa, y sacó una mínima ventaja de cara a la revancha de la próxima semana en Colombia.

Una de las figuras de la gran campaña del conjunto rancagüino en el torneo continental ha sido el portero Omar Carabalí. El golero fue el héroe en los penales ante Bahía en Brasil y ayer se lució con dos tapadas de gol en el primer tiempo ante los cafetaleros.

Tras el cotejo, el meta destacó que "han sido semanas complicadas. Nos tocó Limache, Colo Colo, Católica ahora, son semanas duras, pero estamos preparados para ir paso a paso".

Consultado sobre una posible nominación a la Selección chilena para los amistosos en Oceanía ante Cabo Verde, el 27 de marzo, y Nueva Zelanda, el 30 del mismo mes, sostuvo: "Es un momento lindo, pero lo tomo con calma porque así es esto. Es una montaña rusa, un día te va mal y pierdes, y después ganas".

"No sé nada, no he leído, estoy enfocado en O’Higgins. Si se da (la Selección chilena), maravilloso, sino, seguiremos trabajando, pero mi foco está acá en O’Higgins", añadió.

Ahora Carabalí y el Capo de Provincia se enfocarán en el Campeonato Nacional, donde este sábado recibirán a Universidad Católica a las 20:30 horas.

PURANOTICIA