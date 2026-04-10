La Roja femenina cayó en Valparaíso ante Argentina y se enredó en su camino para clasificar al Mundial

Un amargo arranque en la fecha triple de abril por las Clasificatorias al Mundial de Brasil 2027 tuvo la Selección chilena femenina. Durante la noche de este viernes, el combinado nacional tropezó por 1-0 frente a su similar de Argentina, en un compromiso disputado sobre el césped del estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

Acompañadas por cerca de tres mil espectadores en el recinto porteño, las pupilas del técnico Luis Mena exhibieron un desempeño opaco, caracterizado por una escasa producción ofensiva. Este bajo nivel despierta preocupación en el entorno del plantel, considerando que los próximos dos desafíos se jugarán fuera de casa.

La superioridad de la Albiceleste se hizo notar desde la etapa inicial. Ya a los 14 minutos, el vertical evitó la caída del arco chileno tras una profunda carga visitante. El control del juego se mantuvo del lado trasandino y, en la agonía de la primera mitad, una revisión en el VAR determinó la pena máxima por una mano en el área de Nayadet López. Desde los doce pasos, Florencia Bonsegundo no perdonó y decretó la apertura del marcador.

Iniciado el segundo tiempo, las forasteras amenazaron con ampliar la ventaja. Sin embargo, la guardameta Christiane Endler reaccionó de manera providencial para ahogar el grito de gol al contener un peligroso rebote originado por un disparo de Daiana Falfán.

Con el correr de los minutos, el cuadro local mostró un leve repunte en su funcionamiento, aunque careció de la profundidad necesaria para fabricar opciones nítidas de peligro. De hecho, la portera argentina Solana Pereyra fue prácticamente una espectadora más y no enfrentó mayores exigencias.

El pitazo final selló un revés doloroso para La Roja, especialmente porque cedió terreno ante un rival directo que ahora le aventaja por tres unidades en la clasificación.

Tras este resultado, Chile se ubica transitoriamente en la cuarta posición, ocupando la plaza de repechaje. Si bien las opciones de acceder a la cita planetaria siguen intactas, el panorama asoma complejo: deberán buscar la recuperación como visitantes el martes 14 de abril frente a Colombia y el 18 del mismo mes contra Uruguay.

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