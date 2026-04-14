La Roja femenina cae ante Colombia y complica el sueño de clasificar al Mundial de Brasil

En el marco de la sexta fecha correspondiente a la Liga de Naciones de la Conmebol, las aspiraciones de llegar al Mundial de Brasil 2027 sufrieron un duro golpe. En la cancha del estadio Pascual Guerrero de Cali, la Selección chilena femenina se vio superada y terminó cayendo por 2-0 frente a su par de Colombia.

Tras el tropiezo registrado el viernes frente a Argentina, el elenco conducido por Luis Mena llegaba con la urgencia absoluta de conseguir una victoria. Sumar tres unidades era imperativo para enderezar el camino y evitar que las opciones de clasificar a la máxima cita planetaria se vieran comprometidas de forma prematura.

Pese a la necesidad nacional, el trámite del encuentro fue ampliamente controlado por la escuadra cafetalera. La apertura del marcador llegó tempranamente a los 13 minutos, cuando la atacante del Real Madrid, Linda Caicedo, concretó una destacada jugada personal que batió la resistencia chilena.

A lo largo del compromiso, la escuadra nacional careció de poder de reacción. De hecho, la desventaja en el marcador no fue mayor únicamente gracias a las notables tapadas de la arquera Christiane Endler, quien ahogó el grito de gol local con intervenciones clave a los 40', 52' y 75'.

En los pasajes finales del duelo, la Roja tampoco logró generar peligro real que pusiera en duda el triunfo de la Tricolor. La sentencia definitiva se produjo en la agonía del encuentro (90+5'), instante en el que Manuela Vanegas transformó en gol un lanzamiento penal para cerrar el resultado a su favor.

Con este marcador adverso, el "Equipo de Todos" se estancó en la quinta posición de la tabla con siete puntos, quedando momentáneamente marginado incluso de los puestos de repechaje.

El próximo desafío para las pupilas de Mena será este sábado a las 17:00 horas frente a Uruguay; un choque trascendental ante un rival que marcha penúltimo con cinco unidades, pero que con un triunfo podría desplazar a las chilenas en la clasificación.

(Imagen: @LaRoja)

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