La Roja femenina arrancará el próximo año midiéndose ante Estados Unidos en un amistoso

Tras cerrar la temporada 2025 con una sufrida victoria sobre Paraguay para situarse en la parte alta de la Liga de Naciones de la Conmebol, la Selección chilena femenina tiene su primer desafío para el año entrante.

Es que a través de redes sociales, el combinado nacional confirmó que en la fecha FIFA de enero las dirigidas por Luis Mena se verán las caras con una potencia de la disciplina: Estados Unidos.

El combinado norteamericano ocupa el segundo puesto de la clasificación mundial y en el actual periodo disputó un total de quince partidos, con un saldo de 12 victorias y apenas tres caídas.

El pleito entre la Roja y el equipo de las "barras y las estrellas" se disputará en el estadio Harder de California el 27 de enero a contar de la medianoche de nuestro país.

Consignar que en abril, el elenco criollo debe afrontar una ventana sumamente compleja de la Liga de Naciones, donde se verá las caras con Argentina, Colombia y Uruguay.

(Imágenes: @LaRoja)

