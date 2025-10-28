La Roja femenina apabulló a Bolivia y sumó su primer triunfo en la Liga de Naciones

Después de debutar en la Liga de Naciones con un empate sin goles como visita ante Venezuela, la Selección chilena hizo su estreno en casa y con una tremenda goleada sobre Bolivia en el inicio del camino al Mundial de Brasil 2027.

La Roja aplastó a su rival este martes por un categórico 5-0 en el estadio El Teniente de Rancagua, en un partido donde le pasó por encima a la escuadra altiplánica, dominó sin contrapeso y tuvo chances para hacer convertir unos cuantos goles más.

En tanto, la histórica portera y capitana del combinado nacional, Christiane Endler, quien regresó al "Equipo de Todos" el pasado viernes tras dos años de ausencia, fue prácticamente una espectadora.

Las dirigidas por Luis Mena abrieron rápidamente la cuenta a los 2' mediante un lanzamiento penal convertido por Sonya Keefe, quien aumentó las cifras a los 8' con un cabezazo tras un tiro de esquina.

Después, a los 17' Fernanda Pinilla puso la tercera diana con un zurdazo tras un centro desde la derecha, en un tanto que se validó tras revisión del VAR al ser anulada la jugada en primera instancia por una posición de adelanto que luego se confirmó que no existió. En tanto, en los adicionales Yastin Jiménez colocó la cuarta estocada.

En el complemento, la Roja bajó las revoluciones, pero a los 48', Nayadet López Opazo sentenció la contundente victoria ante las altiplánicas.

Con esta goleada, la Roja consiguió su primer triunfo en este proceso clasificatorio y sumó cuatro puntos para colocarse parcialmente en la cima de la tabla.

En la próxima fecha, a disputarse a fines de noviembre, la Selección chilena femenina visitará a Perú en la altitud de Cusco y luego, recibirá a Paraguay.

(Imagen: @LaRoja)

PURANOTICIA