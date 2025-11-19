La Roja escala puestos en nueva actualización del ranking FIFA tras triunfos ante Rusia y Perú

La última actualización del ranking FIFA trajo buenas noticias para la Selección chilena, que volvió a trepar lugares en la clasificación mundial tras lasa victorias sobre Rusia y Perú en el país euroasiático.

La Roja, que en octubre tuvo un leve ascenso, ahora subió tres posiciones para ponerse en la 53ª ubicación, apenas un escalón por debajo de Perú, y se mantuvo penúltimo entre los elencos de Conmebol, superando únicamente a Bolivia (76°).

Con respecto al top ten, las principales novedades fueron el alza de Brasil (5°) en desmedro de Portugal (6°) y Países Bajos (7°), y la salida de Italia después de caer ante Noruega, permitiendo el ingreso de Croacia (10°) a este selecto grupo.

Los cuatro primeros puestos no sufrieron variaciones, con España a la cabeza del listado, seguida por Argentina, Francia e Inglaterra.

TOP TEN RANKING FIFA

1° España 1877.18 puntos

2° Argentina 1873.33

3° Francia 1870

4° Inglaterra 1834.12

5° Brasil 1760.46

6° Portugal 1760.38

7° Países Bajos 1756.27

8° Bélgica 1730.71

9° Alemania 1724.15

10° Croacia 1716.88

RESTO DE CONMEBOL

13° Colombia 1701.3

16° Uruguay 1672.62

23° Ecuador 1591.71

39° Paraguay 1501.5

48° Venezuela 1465.22

52° Perú 1459.57

53° Chile 1457.84

76° Bolivia 1329.56

