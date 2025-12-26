La Roja enfrentaría al mundialista Cabo Verde en un amistoso en Nueva Zelanda durante marzo

Aunque todavía no existe claridad respecto de si Nicolás Córdova seguirá al mando de la Selección chilena como entrenador interino, la Roja tendría todo acordado para enfrentar a un novel equipo en la fecha FIFA de marzo.

Hablamos de Cabo Verde, elenco que sorprendió a todos quedándose con el liderato de su zona en las clasificatorias africanas, capturando un cupo para el Mundial de Norteamérica 2026, la primera cita planetaria de su historia.

La noticia fue confirmada por el Mario Semedo, presidente de la Federación Caboverdiana de Fútbol, quien indicó que los denominados "tiburones azules" disputarán el torneo amistoso FIFA Series a realizarse en Nueva Zelanda y que además del combinado criollo, contará con la presencia de Finlandia.

De confirmarse, el conjunto nacional serviría como una suerte de sparring tanto para el cuadro africano como para los "kiwis", que obtuvieron el único boleto que repartía Oceanía.

