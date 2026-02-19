La Roja disputaría un amistoso contra Portugal a días del Mundial tras caída del partido con España

Días atrás se dio a conocer que la Selección chilena disputaría un amistoso de lujo ante España en la ciudad mexicana de Puebla previo al Mundial 2026. Sin embargo, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, aseguró que el encuentro nunca estuvo confirmado.

Pero ahora, la Roja tendría un acuerdo para disputar otro amistoso de nivel, que sería frente a Portugal de Cristiano Ronaldo en junio.

Así lo dio a conocer La Tercera, que sostuvo que la oficialización del encuentro quedó supeditada a la firma final del contrato, trámite que se producirá en las próximas horas, y que el cotejo surgió como la alternativa principal tras la cancelación del compromiso frente a España.

En caso de oficializarse todo, el combinado nacional se reencontrará con Cristiano Ronaldo tras nueve años, pues la última vez que se midieron fue en la semifinal de la Copa Confederaciones 2017 en Rusia, donde el elenco criollo se impuso mediante lanzamientos penales.

Además, la publicación citó al gerente de selecciones, Felipe Correa, quien confirmó que además la Roja disputará en marzo duelos ante Cabo Verde y Nueva Zelanda, para luego realizar una gira por Norteamérica en septiembre donde enfrentará a Estados Unidos y México.

