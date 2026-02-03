La Roja disputará dos amistosos en junio ante selecciones mundialistas: partidos se jugarían en EE.UU.

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) todavía no logra definir al nuevo técnico de la Selección chilena de cara al siguiente proceso, pero eso no es impedimento para la planificación de amistosos en este 2026.

La Roja ya tiene dos partidos agendados para marzo, frente a Cabo Verde y Nueva Zelanda, ambos en Auckland. Y ahora sumará dos amistosos en junio, antes del Mundial.

Así lo confirmó este martes Felipe Correa, gerente de selecciones nacionales, quien expresó: "Estamos cerrando dos amistosos para junio, previo al Mundial. Serán en Estados Unidos probablemente, ya que vamos a enfrentar a equipos que competirán en el Mundial".

"Aún no puedo decir quiénes serán los rivales, pero son muy buenos rivales desde lo competitivo", añadió el directivo del combinado nacional.

Sobre el segundo semestre, Correa sostuvo que "en septiembre vamos a enfrentar a Estados Unidos, en México, y probablemente jugaremos otro partido allá. Solamente nos falta cerrar amistosos para noviembre".

Por último, ratificó que, de momento, Nicolás Córdova continuará en la banca de la Roja: "Tomamos la decisión de que Nicolás sea el técnico de la selección adulta en este periodo. Sebastián Miranda va a dirigir la Selección sub-20, Ariel Leporati tomará a la sub-17 y para la sub-15 está por definirse".

