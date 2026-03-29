La Roja de Córdova busca la madrugada del lunes cerrar su gira por Oceanía con un nuevo triunfo

En la madrugada de este lunes, específicamente desde las 03:15 horas, la Selección chilena saltará a la cancha para disputar su último compromiso en la gira por Oceanía. El rival de turno será Nueva Zelanda, en un duelo válido por el torneo amistoso FIFA Series.

El proceso encabezado por el técnico interino Nicolás Córdova viene de un exigente triunfo por 4-2 sobre Cabo Verde, escuadra que ya está clasificada al Mundial de este año, condición que también ostentan los oceánicos. Esta victoria representó el cuarto éxito del entrenador con el equipo nacional, quien solo registra un traspié ante Brasil en el lejano mes de septiembre de 2025.

Para el duelo ante los "All Whites", el cuerpo técnico evalúa si repetir la oncena titular o introducir variantes. El buen desempeño de jugadores como Gonzalo Tapia, Benjamín Chandía, Darío Osorio y Felipe Loyola, quienes sumaron minutos desde el banco en el partido anterior, abre la puerta a posibles rotaciones en la formación inicial.

Por su parte, el presente de Nueva Zelanda es preocupante. El conjunto local arrastra una racha negativa de ocho partidos sin ganar y viene de sufrir una caída por 2-0 frente a Finlandia, lo que contrasta con el presente ganador que busca consolidar la escuadra chilena antes de finalizar su periplo internacional.

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