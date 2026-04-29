La Roja confirmó que jugará ante la República Democrática del Congo en la fecha FIFA de junio

La Selección chilena confirmó al segundo rival que enfrentará en junio a días de que inicie el Mundial de Norteamérica, certamen al cual la Roja no clasificó.

Se trata de República Democrática del Congo, combinado africano regresa a una Copa del Mundo tras una larga ausencia, ya que su última participación en una cita planetaria fue en Alemania 1974, edición en la que compitieron bajo la denominación de Zaire.

El recinto deportivo que albergará este compromiso entre la escuadra nacional y el representativo africano será el estadio Municipal Ciudad de La Línea, emplazado en Cádiz. La fecha fijada para este encuentro preparatorio es el 9 de junio.

Antes de este cruce, el "Equipo de Todos" ya tenía en su agenda un primer desafío. El sábado 6 de junio, a partir de las 13:45 horas, Chile se medirá frente a Portugal, duelo que se llevará a cabo en el césped del estadio Nacional de Oeiras.

Un dato a tener en cuenta es que tanto la escuadra lusa como "Los Leopardos" serán rivales directos en el próximo torneo mundialista. Ambas selecciones compartirán el Grupo K de la competencia, zona donde también se medirán ante los representativos de Colombia y Uzbekistán.

(Imagen: @LaRoja)

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