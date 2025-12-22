La Roja cerró el 2025 con un ascenso en el ranking FIFA

Este lunes se oficializó la última actualización del año de la clasificación mundial, donde la Selección chilena sacó cuentas positivas tras su gira por Asia.
La Selección chilena puso fin al 2025 con sendos triunfos ante Perú y Rusia en su gira realizada por Sochi durante la fecha FIFA de noviembre.
La victoria ante la escuadra del Rímac le permitió a la Roja tener un ascenso en el cierre del ranking FIFA de este año, que fue oficializado este lunes.
En ese sentido, el combinado nacional trepó un casillero para ubicarse 52° en el escalafón mundial en esta actualización.
Paradójicamente, el elenco incaico se puso en el puesto 51, pese a la caída ante el conjunto criollo en suelo ruso.
Respecto al top ten, España se mantiene como la mejor selección del planeta, mientras que Argentina y Francia completan el podio.
TOP TEN
1° España 1877.18 puntos
2° Argentina 1873.33
3° Francia 1870
4° Inglaterra 1834.12
5° Brasil 1760.46
6° Portugal 1760.38
7° Países Bajos 1756.27
8° Bélgica 1730.71
9° Alemania 1724.15
10° Croacia 1716.88
DEMÁS SUDAMERICANOS
13° Colombia 1701.3 puntos
16° Uruguay 1672.62
23° Ecuador 1591.73
39° Paraguay 1501.5
48° Venezuela 1465.22
51° Perú 1459.57
52° CHILE 1457.84
76° Bolivia 1329.56
PURANOTICIA