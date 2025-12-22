La Roja cerró el 2025 con un ascenso en el ranking FIFA

La Selección chilena puso fin al 2025 con sendos triunfos ante Perú y Rusia en su gira realizada por Sochi durante la fecha FIFA de noviembre.

La victoria ante la escuadra del Rímac le permitió a la Roja tener un ascenso en el cierre del ranking FIFA de este año, que fue oficializado este lunes.

En ese sentido, el combinado nacional trepó un casillero para ubicarse 52° en el escalafón mundial en esta actualización.

Paradójicamente, el elenco incaico se puso en el puesto 51, pese a la caída ante el conjunto criollo en suelo ruso.

Respecto al top ten, España se mantiene como la mejor selección del planeta, mientras que Argentina y Francia completan el podio.

TOP TEN

1° España 1877.18 puntos

2° Argentina 1873.33

3° Francia 1870

4° Inglaterra 1834.12

5° Brasil 1760.46

6° Portugal 1760.38

7° Países Bajos 1756.27

8° Bélgica 1730.71

9° Alemania 1724.15

10° Croacia 1716.88

DEMÁS SUDAMERICANOS

13° Colombia 1701.3 puntos

16° Uruguay 1672.62

23° Ecuador 1591.73

39° Paraguay 1501.5

48° Venezuela 1465.22

51° Perú 1459.57

52° CHILE 1457.84

76° Bolivia 1329.56

PURANOTICIA