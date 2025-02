La respuesta de Pellegrini a arquero del Getafe por críticas al estilo del Betis

El Real Betis de Manuel Pellegrini consiguió un revitalizador triunfo por 2-1 como visita ante el Getafe por la Liga española, resultado que dejó al cuadro verdiblanco en el séptimo lugar de la tabla.

Tras el cotejo, el técnico chileno valoró la victoria y destacó el juego de su equipo, al expresar en conferencia de prensa: "Era una victoria muy importante, venía de una racha de partidos ganados. Era un rival directo, el equipo mantuvo el nivel de juego y la seguridad defensiva, son tres puntos que nos acercan en una liga muy apretada por conseguir cupos europeos".

Sin embargo, después fue consultado por las críticas que lanzó el portero rival, David Soria, quien cuestionó el estilo de juego del conjunto sevillano.

"Ellos han hecho lo contrario a lo que predica su entrenador, quien dice que es un amante del fútbol, que no pierden tiempo. Cada vez que jugamos contra ellos a nosotros nos mata", comentó el golero.

Frente a esto, el "Ingeniero" respondió que "fuimos superiores a ellos, hicimos dos goles, dos palos y dos o tres ocasiones de gol muy clara. Hasta el gol de ellos, Adrián no tuvo ninguna tapada importante. Hicimos el fútbol que hacemos siempre, no hubo pérdidas de tiempo, creo que los superamos en el campo".

Por último, Pellegrni lamentó la expulsión de Antony: "Hizo un partido muy completo, creando peligro y ocasiones en el área. No he visto la jugada de la expulsión, lamentable no contar con él en el próximo partido. Nos está dando mucho, pero creo que le va a servir de experiencia".

