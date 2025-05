La respuesta de Manuel Pellegrini tras ser consultado por la salida de Carlo Ancelotti del Madrid

Esta semana se oficializó la partida de Carlo Ancelotti de la banca del Real Madrid, donde dirigirá los últimos tres partidos de la Liga española, para luego partir a la selección de Brasil.



La noticia no dejó indiferente a la prensa española, la cual le consultó a Manuel Pellegrini, en la previa del duelo del Betis ante el Rayo Vallecano. En ese sentido, el técnico chileno del cuadro verdiblanco llenó de elogios a su par italiano.



"Lo que ha hecho Carlo Ancelotti no sólo en el Real Madrid sino en toda su carrera es espectacular. Ha trabajado en las cinco grandes ligas europeas y las ha ganado, los números que tiene en el Real Madrid son espectaculares. De la manera en cómo se va prefiero no pronunciarme, tengo mi opinión, pero no la voy a decir. Todo lo que ha hecho se merece una gran despedida y tiene un desafío muy grande como es Brasil ahora y seguramente se va el mejor técnico del mundo", respondió el "Ingeniero".



En otro tema, sobre las chances del Betis para clasificar a la Champions League, sostuvo: "No sé si la palabras es soñar, la palabra es intentar buscar clasificar para la Champions mientras las matemáticas den. Efectivamente, el Villarreal ganó en el último minuto y nosotros no pudimos ganar, estamos a tres puntos, es una derrota de ellos y una victoria nuestra. En el fútbol no hay que dar nada por perdido mientras los números calcen. Mientras podamos, vamos a seguir intentando".



"Lo de la Champions ha sido un objetivo acorde al gran rendimiento del equipo, pero hay que ser realistas también de que hay equipos que no han jugado Europa o que tienen presupuestos más importantes para lograrlo. Pero si logramos ganar la final, la primera internacional del club, sería quizás un paso adelante en relación a ganar la Copa del Rey y clasificar para Europa. Pero me cuesta desligar las temporadas porque en el momento en que llegamos, si hubiéramos dicho que clasificaríamos cinco años para Europa me mandarían a casa de loco... Pero lo hemos logrado y el equipo sigue aspirando a más, es lo que más valoro y lo que me deja más conforme. Si agregamos el título sería espectacular", añadió.



Respecto a cómo han manejado la gran carga de partidos en la temporada, comentó: "Muy bien en ambos aspectos, físicamente hemos recuperado un poco respecto al último partido. En el partido frente a Osasuna no tuvimos el más mínimo descanso a la vuelta de Florencia, la prueba es que la Fiorentina perdió con un rival de la parte final de la tabla y la posibilidad de clasificar para Europa. Esa recuperación fue muy corta física y mentalmente. Ahora ya en estos cuatro días estamos centrados en tratar de hacer un buen papel, tener un buen rendimiento y sumar tres puntos más".



Consultado sobre si es la mejor temporada desde que llegó al Betis, expresó: "Discrepo un poco, no ha sido de muchos momentos distintos, todas las temporadas desde que estoy aquí han sido parejas. Los puntajes que hemos logrado, siempre entre 65 puntos o 57 de la pasada temporada. Hoy día estamos ya en 58. Los momentos de la temporada malos es imposible no tenerlos, los tienen todos los equipos. En la primera perdimos cuatro o cinco partidos en La Liga, en otra nos eliminaron pronto en Conference... Todas las temporadas han sido parejas en cuanto a resultados, rendimiento y logros. Lo importante es seguir clasificando para Europa, independientemente de las razones para disminuir o mejorar los planteles".

PURANOTICIA