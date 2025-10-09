La respuesta de Fernando Ortiz a dichos de Vidal sobre su futuro en Colo-Colo

Arturo Vidal dejó a todos sorprendidos el miércoles cuando puso en duda su continuidad en Colo Colo de cara a la próxima temporada, pese a haber renovado automáticamente hasta 2026 por los minutos jugados este año.

"Sí, renové. Me hubiese gustado que fuera de otra forma. Pero no he tomado la decisión, a fin de año me juntaré con el presidente y veremos qué es lo mejor para Colo Colo. Ahí tomaremos la decisión (...)

No sería justo quedar fuera de las copas, sería feo, un fracaso. Quedan muchos partidos para ir el próximo año con todo. Por eso, depende mucho lo de este año pensando en el próximo, nunca voy a ser un estorbo para mi equipo, sino que ayudaré al equipo que amo", expresó el referente y volante del Cacique.

Los dichos del "King" no dejaron indiferente al técnico del conjunto albo, Fernando Ortiz, quien tras la derrota por 2-1 en el amistoso ante Deportes Puerto Montt sostuvo que "Arturo es un jugador que le ha dado mucho al fútbol chileno. Hoy, desde mi parte, lo exprimo en todos sentidos y también sus compañeros".

"Tendrá su opinión respecto a su futuro. Cualquier jugador lo quisiera tener y él verá si quiere hablar con el presidente. Pero yo estoy feliz de contar con él en la plantilla", agregó.

Por último, el estratego argentino comentó que "el objetivo más rápido es Coquimbo, no nos podemos desvía de eso. Sabemos que estamos a puntos de poder clasificar, pero esa es la idea".

