La reprogramación de Cristian Garin por la segunda ronda de la qualy del US Open

Cristian Garin (127° del ranking ATP) debía disputar el miércoles su duelo ante el argentino Marco Trungelliti (183°) por la segunda ronda de la qualy del US Open, cuarto y último Grand Slam de la temporada. Sin embargo, no pudo completar su duelo.

Es que el cotejo entre el chileno y el trasandino fue suspendido cuando se jugaba el primer set, debido a la lluvia, la cual obligó a postergarlo para este jueves.

La organización del major neoyorquino reprogramó el encuentro para el segundo turno de la misma cancha, por lo que se reanudaría no antes de las 12:00.

Consignar que el partido entre "Gago" y Trungelliti ya había comenzado tarde por la lluvia y luego se detuvo cuando el marcador estaba 4-3 a favor del nacional y con el servicio el trasandino. Antes de eso, ambos se habían quebrado el servicio en una oportunidad.

Consignar que Garin es el único chileno que queda en competencia en la qualy del US Open, tras el debut y despedida de Tomás Barrios (135°), y buscará sumarse en el cuadro principal a sus compatriotas Nicolás Jarry (103°) y Alejandro Tabilo (126°).

PURANOTICIA