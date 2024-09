La reflexión de Ricardo Gareca tras perder ante Argentina: "Jugamos mal, nos superaron"

Solo desazón y pesar reinan por estas horas en la Selección chilena. La Roja demostró nuevamente sus falencias en materia ofensiva y perdió por un contundente 3-0 ante Argentina, resultado que dejó a la Roja en penúltimo lugar de las Clasificatorias para el Mundial de 2026.

Una vez terminado el partido en el estadio Monumental de Buenos Aires, Ricardo Gareca habló en conferencia de prensa, oportunidad en que reconoció el dominio prácticamente total que ejerció la Albiceleste a lo largo del pleito.

"Nos costó encontrarnos, nos acomodamos después de los primeros 30 minutos. No fue un buen partido nuestro, Argentina estuvo bien, lo pudimos controlar por momentos, pero ellos están bien en todo y tienen esa dosis de suerte, con la jugada más clara que tuvimos con el cabezazo que dio en el palo. Recibir el gol tempranero en el segundo tiempo nos complicó. En líneas generales, no se discute el triunfo de Argentina", aseguró de entrada el DT.

En la misma línea, apuntó que "no estoy tranquilo ni por nada por el estilo, no es lo que me gusta a mí. Hoy jugamos mal, nos superaron, ganó bien Argentina, no fue la producción que queremos y tenemos que mejorar mucho. No estoy conforme con el nivel que mostramos, que quede claro".

Con respecto al rival de esta noche, el "Tigre" subrayó que "Argentina está muy bien, estadísticamente asusta, está bien en todo aspecto. Tiene con qué justificar sus resultados. Pero creo que nosotros estamos en condiciones de levantarnos, hay un lote de mitad de tabla donde están todos en la lucha, en la cual no es la meta nuestra, es para ganarse un lugar entre los puestos que uno ambiciona estar. Estoy convencido y tengo la experiencia de saber este tipo de situaciones".

De todas formas, el entrenador puntualizó que "Chile no tiene un problema de ahora, lleva dos Mundiales de que no clasifica. Pero esto es muy cambiante y todos los partidos son una historia diferente. Ahora hay que superar a Bolivia, necesitamos que la gente nos apoye y nos ayude mucho, por sobre todas las cosas".

El estratego también se refirió a la falta de concreción del combinado criollo, advirtiendo que "necesitamos reencontrarnos con el gol, pero esto a veces ocurre. Hay que seguir buscando, el gol es una búsqueda, hay que seguir haciéndolo. En los primeros tres partidos (todos amistosos) que estuvimos hicimos ocho goles, ahora nos ha costado, a partir de la Copa América. A veces no se tienen ocasiones de gol contra estos rivales".

Por último, Gareca anticipó el choque del martes ante los altiplánicos, enfatizando que "el próximo partido es fundamental, es muy importante para nosotros. Y vamos a luchar hasta el final, mientras existan chances vamos a seguir peleando por clasificar".

"Queremos recuperarnos en nuestra casa, recuperar nuestro nivel futbolístico, todo el mundo tenía otra expectativa y tenemos que salir de esta situación, es la fe que tenemos de recuperarnos y estar en el nivel que queremos", sentenció.

