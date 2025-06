La reflexión de Gareca sobre el presente de la Roja: "Es un desprestigio para Chile y para mi carrera también"

La Selección chilena viajó el domingo a Bolivia para enfrentar este martes al combinado altiplánico por las Clasificatorias para el Mundial 2026, donde la Roja está obligada a ganar para no sentenciar matemáticamente sus chances de ir a la cita planetaria.

Este lunes, el técnico Ricardo Gareca habló desde ese país en la habitual conferencia de prensa previa a cada partido, donde realizó una sincera reflexión del momento que vive, pues podría vivir su último partido en la banca del "Equipo de Todos".

"Es el momento más difícil. En otra etapa a uno lo agarra más joven, con todo el ímpetu y el futuro por delante. Ahora me agarra en una etapa más maduro y vivirlo es muy angustiante. Tengo que hacerle frente y dar la cara, con la prensa y los jugadores", confesó el "Tigre".

"Muchos pensarán que un cambio es lo ideal, que se debería haber producido, pero yo soy terco, es lo mío, quiero dar vuelta la situación, pero bueno, es lo que me tocó", añadió el DT argentino.

Además, agregó: "Esto es un desprestigio para Chile y para mi carrera también. Me afecta. Soy un técnico que he tenido traspiés, es lógico, pero vine con tremendas expectativas. No vine para esto. A mí lógicamente es el que más me afecta, a todos nos apena esta situación. Hay que dar la cara. Estoy viviendo una situación tensa que no me gusta vivir. Yo tenía enormes expectativas con Chile. Lo tomo como un aprendizaje, una experiencia de las tantas que he tenido y voy a tener en mi carrera. Lo quiero capitalizar de ese lado, no como algo negativo. Es negativo porque yo pierdo en todo esto, lógicamente".

Por último, sobre su posible salida tras el duelo de este martes, Gareca comentó: "Si toca despedirse, somos agradecidos de esto, nos han tratado maravillosamente bien. Las críticas se justifican cuando los resultados no se dan, pero no se invalida lo que hemos hecho".

PURANOTICIA