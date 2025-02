La receta de Francisco Meneghini, técnico de O'Higgins, para derribar a Colo Colo en el Monumental

Este fin de semana se disputará la segunda fecha del Campeonato Nacional 2025, la cual se cerrará el lunes con uno de los partidos más atractivos, cuando Colo Colo reciba a O'Higgins a las 20:00 horas en el estadio Monumental.

De cara al cotejo, el técnico del cuadro rancagüino, Francisco Meneghini, aseguró tener la receta para derribar al Cacique, pese a que el conjunto celeste acumula seis partidos sin ganar y en el debut del certamen empató sin goles con Huachipato.

"Vamos a jugar en otro escenario con otro rival, que también busca el dominio, el protagonismo, casi por inercia por lo que representa la institución. Va a ser un desafío de ser capaces de ir jugar con personalidad al estadio de ellos, ser capaces de presionarlos, de nosotros jugar y no salir a ver qué pasa", expresó "Paqui".

"Es importante nuestra disposición a enfrentar el partido, no salir a ver qué pasa, intentar a hacer nuestro juego, dominar con pelota, apretar arriba. No jugar con temor, porque si uno sale con una actitud más de especular o ver qué pasa, este tipo de rival te termina ganando", añadió el estratego argentino.

Por último, sobre Colo Colo, el ex DT de Unión La Calera sostuvo: "Tienen un muy buen equipo, mantiene una base de la temporada pasada, son el campeón actual, hicieron una racha de triunfos muy destacada. Y el estadio, la atmósfera que generan, apoyan, pero lo que hace el equipo. Si el equipo no funciona, no podrían influir. Entonces lo importante es el equipo rival cómo juega, son un equipo que son fuertes por los costados, pueden ocupar extremos o laterales avanzados".

PURANOTICIA