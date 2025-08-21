La reacción de la prensa internacional por disturbios entre Independiente y la U: "Una noche de terror"

Los graves incidentes ocurridos en el estadio Libertadores de América que obligaron a cancelar el partido entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, no dejaron indiferentes a nadie.

Es que la prensa mundial reaccionó al bochorno que se vivió en el recinto argentino, donde fanáticos de ambas escuadras se enfrentaron en una batalla campal, que dejó heridos y detenidos.

Por ejemplo, el diario Marca de España tituló: "Tragedia en Argentina: Más de 10 heridos graves y cerca de 90 detenidos en un partido de la Copa Sudamericana".

En tanto, el medio Sports, del mismo país, sostuvo: "Barbarie en el fútbol: batalla campal en el Independiente-Universidad de Chile que obliga a cancelar el partido".

Por su lado, Olé de Argentina publicó: "Drama y locura en Independiente-U. de Chile: hay heridos graves", mientras que La Nación escribió: "Una barbarie evitable. Violencia salvaje, heridos graves y un pésimo operativo de seguridad: una noche de terror en el estadio de Independiente".

El País de Uruguay comentó: "Barbarie en Avellaneda. Las agresiones de los visitantes, ubicados encima de los locales, provocaron un verdadero desastre que provocó la cancelación del partido de Copa Sudamericana en Buenos Aires".

A su vez, Globoesporte de Brasil detalló: "El partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile, disputado este miércoles en Avellaneda, se suspendió debido a uno de los episodios más tristes del fútbol continental en los últimos años".

Por último, La República de Perú sostuvo que "el partido, que se disputaba en el Estadio Libertadores de América y estaba empatado 1-1, en la Copa Sudamericana, fue interrumpido por un violento enfrentamiento en las tribunas entre hinchas, quienes se atacaron con palos, botellas e incluso proyectiles pirotécnicos".

PURANOTICIA