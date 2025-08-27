La reacción de la prensa francesa tras la llegada de Damián Pizarro al Le Havre: "Viene de una temporada bastante discreta"

Damián Pizarro vivirá una nueva experiencia en el fútbol europeo. El joven delantero chileno sorprendió a todos y dejó el Udinese de Italia para arribar al Le Havre, elenco de la Ligue 1 de Francia, donde buscará sumar los minutos que no pudo encontrar en cuadro de Friuli.

Y la prensa gala no quedó indiferente a la llegada del ex atacante de Colo-Colo y reaccionó con algo de recelo, debido a que prácticamente ni jugó en el elenco italiano.

En ese sentido, L'Equipe le dedicó una nota sobre los detalles del traspaso y las pocas oportunidades que tuvo en el Udinese.

"El chileno viene de una temporada bastante discreta con el club italiano, habiendo disputado solo tres partidos (dos de la Serie A y uno de la Copa de Italia) con apenas 29 minutos de juego como profesional", sostuvo el citado medio.

Eso sí, resaltó su gran paso por Colo-Colo, al publicar: "Jugador bastante exitoso con su club de formación (12 goles, 8 asistencias)".

En tanto, Paris Normandie comentó: "Otro hallazgo, quizás incluso una excelente oportunidad". Luego, agregó: "Formado y revelado en su tierra natal bajo la camiseta de Colo-Colo, apenas tuvo que morder las migajas en la Serie A (2 partidos, 14 minutos), lo que le faltó para marcar su primer gol en suelo italiano".

Pizarro buscará sumar sus primeros minutos en Le Havre cuando el club reciba este domingo 31 de agosto a Niza, por la tercera fecha de la Ligue 1 de Francia.

