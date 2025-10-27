La reacción de la prensa argentina tras caída de la U ante la UC y por lesión de Lucas Assadi

Con el agónico empate a 2 en el Estadio Nacional, Universidad de Chile dejó abierta la llave de semifinales de la Copa Sudamericana ante Lanús, cuya revancha se disputará este jueves 30 de octubre en Argentina.

Los azules afrontarán el partido de vuelta con el duro golpe de haber perdido el clásico universitario ante Católica por 1-0 en el Claro Arena.

La prensa trasandina no quedó indiferente e hizo eco de la derrota de los laicos ante los cruzados, además de la lesión de Lucas Assadi.

Por ejemplo, Olé destacó la caída de la U, además de la posibilidad cierta de que el volante se pierda el choque ante el conjunto granate.

"El atacante (Assadi) ingresó a los 12 minutos del segundo tiempo y a los 35 le pidió el cambio al técnico, Gustavo Álvarez. Tuvo un problema físico, se fue a realizar estudios a un hospital y, al salir, al ser abordado por la prensa, caminaba con cierta incomodidad y afirmó: 'Ahora me tocó a mí'", publicó el citado medio.

