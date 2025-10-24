La reacción de la prensa argentina por el penal para la U en empate ante Lanús

Universidad de Chile mantiene la ilusión de ir por la final de la Copa Sudamericana. El cuadro azul remontó una desventaja de dos goles y rescató un agónico empate a 2 frente a Lanús en el Estadio Nacional, por la ida de las semifinales, por lo que dejó la llave abierta de cara a la revancha de la próxima semana en Argentina.

El conjunto estudiantil igualó el partido con un polémico penal, tras una mano de Agustín Cardozo cobrada por el brasileño Daronco, jugada que fue muy criticada por la prensa trasandina.

Por ejemplo, TyC Sports tituló: "Enorme polémica: Lanús pidió falta antes del penal que dio Daronco para la U. de Chile".

Después, en su interior el citado medio sostuvo que "la mano del mediocampista de Lanús existió, pero los conducidos por Mauricio Pellegrino reclamaron una infracción de Zaldivia a Cardozo al saltar a cabecear el centro desde la derecha".

"Con Carlos Izquierdoz a la cabeza, el Granate le pidió a Daronco que revise la jugada en el VAR, algo que no ocurrió porque desde la tecnología tampoco llamaron al árbitro brasileño", añadió.

Consignar que el partido de vuelta entre Lanús y Universidad de Chile está programado para disputarse el próximo jueves 30 de octubre, a las 19:00 horas en el estadio Ciudad de Lanús.

