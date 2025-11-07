La reacción de Everton tras dura sanción de ANFP por invasión de hinchas ante partido con la UC

Hasta que llegó castigo para Everton. Finalmente, el Tribunal de Disciplina de la ANFP sancionó al cuadro viñamarino por la invasión de cancha de sus hinchas en el pasado duelo ante Universidad Católica.

La Primera Sala resolvió castigar al conjunto "ruletero" con tres partidos sin público como local y otros dos encuentros de visita sin la presencia de los 1.173 hinchas que fueron identificados y que estuvieron en la Galería Cerro, sector donde ocurrieron los incidentes.

De esos tres encuentros sin público en el estadio Sausalito, dos corresponderán a la próxima temporada 2026, debido a que al club solamente le queda un partido como local en la campaña actual.

Frente a esto, Everton reaccionó a través de sus redes sociales, y en comunicado lamentó los hechos, al sostener: "Lamentamos profundamente que ciertas conductas individuales hayan derivado en sanciones que perjudican directamente a la Comunidad Oro y Cielo y al equipo".

"No contar con nuestra gente en esta etapa decisiva del campeonato representa una pérdida significativa para nuestro objetivo deportivo", complementó en la misiva.

PURANOTICIA