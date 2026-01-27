La reacción de Alexis Sánchez al fichaje de Lucas Cepeda en el Elche

La Liga española contará con un nuevo futbolista chileno, luego de que Lucas Cepeda fuera oficializado el lunes como nuevo fichaje del Elche proveniente de Colo-Colo.

El arribo del ahora ex atacante albo no dejó indiferente a Alexis Sánchez, actual delantero del Sevilla, quien reaccionó en redes sociales.

En la publicación que hizo Elche en Instagram, el goleador histórico de la Roja respondió con emojis de la bandera chilena, una gota de sangre y un apretón de manos para dar la bienvenida a su compatriota.

Consignar que El Elche enfrentará al Barcelona este viernes 31 de enero a las 17:00 horas en el estadio Manuel Martínez Valero.

PURANOTICIA