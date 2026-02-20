La programación de Tabilo para su duelo de cuartos en el ATP 500 de Río

Alejandro Tabilo (68° del mundo) vuelve este viernes a la acción en Brasil. El tenista chileno enfrentará en esta jornada al argentino Thiago Agustín Tirante (92°) por los cuartos de final del ATP 500 de Río de Janeiro.

El duelo fue programado para el tercer y último turno de la cancha Guga Kuerten, por lo que arrancaría a eso de las 21:00 horas chilena.

"Jano" viene de derrotar en primera ronda al estadounidense Emilio Nava (76°) en sets corridos y luego remontó un durísimo cotejo frente al italiano Francesco Passaro (163°).

En tanto, Tirante viene de eliminar a Cristian Garin (89°) en el estreno y en octavos de superar por retiro a su compatriota Francisco Cerúndolo, primer sembrado del torneo y 19 del mundo.

Este será el tercer enfrentamiento entre el chileno y el trasandino y el historial está igualado a uno. La última vez que chocaron fue el año pasado en el Challenger de Cancún con triunfo para el argentino por 6-2 y 6-4.

PURANOTICIA