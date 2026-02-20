Click acá para ir directamente al contenido
La programación de Tabilo para su duelo de cuartos en el ATP 500 de Río

Tras remontar un durísimo duelo en octavos, el tenista chileno vuelve a la acción este viernes para enfrentar al argentino Thiago Agustín Tirante, verdugo de Cristian Garin en el debut.

Viernes 20 de febrero de 2026 08:02
Alejandro Tabilo (68° del mundo) vuelve este viernes a la acción en Brasil. El tenista chileno enfrentará en esta jornada al argentino Thiago Agustín Tirante (92°) por los cuartos de final del ATP 500 de Río de Janeiro.

El duelo fue programado para el tercer y último turno de la cancha Guga Kuerten, por lo que arrancaría a eso de las 21:00 horas chilena.

"Jano" viene de derrotar en primera ronda al estadounidense Emilio Nava (76°) en sets corridos y luego remontó un durísimo cotejo frente al italiano Francesco Passaro (163°).

En tanto, Tirante viene de eliminar a Cristian Garin (89°) en el estreno y en octavos de superar por retiro a su compatriota Francisco Cerúndolo, primer sembrado del torneo y 19 del mundo.

Este será el tercer enfrentamiento entre el chileno y el trasandino y el historial está igualado a uno. La última vez que chocaron fue el año pasado en el Challenger de Cancún con triunfo para el argentino por 6-2 y 6-4.

