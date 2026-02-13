La programación de Tabilo en los cuartos de final del ATP 250 de Buenos Aires

Alejandro Tabilo (71° del mundo) viene de dar el batacazo en el ATP 250 de Buenos Aires al derribar en octavos de final al brasileño Joao Fonseca, 33 del mundo y campeón defensor del certamen argentino por parciales de 6-3, 3-6 y 7-5.

Pero el chileno ya tiene que dejar atrás los festejos por el gran triunfo, pues este viernes volverá a la acción, cuando se enfrente con el local Tomás Martín Etcheverry (54°), en el primer turno del Court Central Guillermo Vilas, desde las 13:00 horas.

Este será el primer cotejo a nivel ATP, debido a que antes solamente se midieron en torneos futuros, con una victoria para cada uno.

En caso de dar una nueva sorpresa, el tenista nacional enfrentará al ganador de la llave entre el argentino Francisco Cerúndolo (19°), primer cabeza de serie, y el checo Vit Kopriva (95°).

PURANOTICIA