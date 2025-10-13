La programación de Nicolás Jarry para su debut en el ATP 250 de Almaty

Nicolás Jarry (109° del mundo) volverá esta semana al circuito mayor y nuevamente disputar un ATP 250, cuando se estrene en Almaty, en Kazajistán.

Y el chileno ya tiene programación para su debut en el certamen, donde enfrentará al invitado local Timofey Skatov (236° del orbe).

El "Príncipe" se medirá con el dueño de casa en el segundo turno del court central, cuya acción arranca a las 3:00 horas de la madrugada del martes en nuestro país. Por lo tanto, el partido de "Nico" comenzaría a eso de las 4:30 o 5:00 horas.

Consignar que Jarry ya se enfrentó en una ocasión a Skatov. Fue en la qualy del Abierto de Australia 2023, con victoria para el nacional por 4-6, 7-5 y 6-1.

En caso de vencer, el nieto de Jaime Fillol avanzará a octavos de final, donde enfrentaría la italiano Flavio Cobolli (22°), quien quedó libre en primera en su condición de tercer cabeza de serie.

