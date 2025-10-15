La programación de las semifinales del Mundial Sub 20 de Chile

El Mundial Sub 20 que se disputa en Chile entra en su fase decisiva, pues este miércoles se disputarán las semifinales de la cita planetaria.

Todo arrancará a las 17:00 horas, cuando Francia se enfrente con la sorprendente selección de Marruecos en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

Los galos vienen eliminar a Noruega en la ronda de cuartos de final por 2-1, mientras que el conjunto africano dio la sorpresa al derribar a Estados Unidos por 3-1.

En tanto, a las 20:00 horas habrá choque sudamericano, pues la favorita Argentina se medirá con Colombia en el Estadio Nacional.

La Albiceleste avanzó tras vencer a México por 2-0, mientras que el elenco cafetalero sorprendió con la victoria ante España por 3-2.

PURANOTICIA