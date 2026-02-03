La programación de la segunda fecha del Campeonato Nacional 2026

Entre este viernes 6 y lunes 9 de febrero continuará la acción por el certamen de Primera División del fútbol chileno.
El lunes terminó la primera fecha del Campeonato Nacional 2026 y este fin de semana continuará la acción del certamen con el desarrollo de la segunda fecha.
Todo arrancará el viernes 6 de febrero con el duelo entre Audax Italiano y Universidad de Concepción, a disputarse a las 20:00 horas en el estadio Bicentenario de La Florida.
En tanto, para el sábado destaca el duelo del campeón Coquimbo Unido frente a Palestino, a las 12:00 en el Francisco Sánchez Rumoroso, mientras que a las 20:30 Colo-Colo se estrenará como local en el Monumental ante Everton.
Por su lado, el domingo Universidad de Chile visitará a Huachipato al mediodía, mientras que Universidad Católica recibirá a Deportes Concepción a las 20:30 horas en el Claro Arena.
Esta es la programación completa de la segunda fecha del Campeonato Nacional:
VIERNES 6 DE FEBRERO
20:00 horas, Audax Italiano vs. Universidad de Concepción, estadio La Florida.
SÁBADO 7 DE FEBRERO
12:00 horas, Coquimbo Unido vs. Palestino, estadio Francisco Sánchez Rumoroso.
18:00 horas, O'Higgins vs. Deportes La Serena, estadio El Teniente.
20:30 horas, Colo Colo vs. Everton, estadio Monumental.
DOMINGO 8 DE FEBRERO
12:00 horas, Huachipato vs. Universidad de Chile, estadio Huachipato.
18:00 horas, Ñublense vs. Deportes Limache, estadio Nelson Oyarzún.
20:30 horas, Universidad Católica vs. Deportes Concepción, Claro Arena.
LUNES 9 DE FEBRERO
20:00 horas, Unión La Calera vs. Cobresal, estadio Nicolás Chahuán.
