La programación de la novena fecha de la Liga de Primera que arranca este viernes 10

A pesar de que el cierre de la octava jornada de la Liga de Primera está previsto para este lunes, las autoridades del fútbol chileno ya han ratificado el calendario de partidos para la novena fecha del torneo de Primera División.

El inicio de la actividad tendrá lugar este viernes 10 de abril. En dicha instancia, O'Higgins recibirá en el Estadio El Teniente de Rancagua a Huachipato, en un compromiso fijado para las 20:00 horas.

Dentro de la agenda de este sábado, resalta el enfrentamiento que protagonizarán Audax Italiano y Universidad Católica. La escuadra "cruzada" se trasladará hasta el Estadio Bicentenario La Florida para disputar los puntos a las 17:30 horas.

Por su parte, el domingo concentrará las miradas en la región de Ñuble, donde Universidad de Chile visitará a Ñublense. El encuentro entre los azules y los chillanejos se llevará a cabo en el Estadio Nelson Oyarzún a partir de las 17:30 horas.

En lo que respecta al cruce entre Colo-Colo y Coquimbo Unido en el Estadio Monumental, la organización determinó que este se desarrolle el próximo 3 de mayo.

A continuación, se detalla la programación íntegra de la novena jornada del certamen local:

VIERNES 10 DE ABRIL

A las 20:00 horas, O'Higgins se medirá ante Huachipato en el estadio El Teniente.

SÁBADO 11 DE ABRIL

A las 15:00 horas, Deportes La Serena enfrentará a Everton en el estadio La Portada.

A las 17:30 horas, será el turno de Audax Italiano contra Universidad Católica en el Bicentenario La Florida.

A las 20:00 horas Palestino recibirá a Deportes Limache en el Municipal La Cisterna.

DOMINGO 12 DE ABRIL

A las 17:30 horas, Ñublense jugará frente a Universidad de Chile en el Nelson Oyarzún.

A las 20:00 horas, Universidad de Concepción chocará con Cobresal en el Ester Roa.

LUNES 13 DE ABRIL

A las 20:00 horas, Unión La Calera se enfrentará a Deportes Concepción en el estadio Nicolás Chahuán.

DOMINGO 3 DE MAYO

A las 17:30 horas, Colo-Colo y Coquimbo Unido cerrarán la programación en el Estadio Monumental.

PURANOTICIA