La programación de la extensa 21° fecha del Campeonato Nacional 2023

Con la goleada de O'Higgins a Universidad de Chile se cerró la 20° fecha del Campeonato Nacional, pero la acción continuará con el desarrollo de una larga 21° jornada, que se disputará entre viernes y martes.

Todo arrancará este 11 de agosto, con el duelo entre Cobresal y Magallanes a las 17:00 en el estadio El Cobre, donde los "mineros" buscarán mantener el liderato.

En tanto, el sábado destaca la acción de los sublíderes Colo Colo y Huachipato. El Cacique visita a Coquimbo Unido a las 15:00 en el Francisco Sánchez Rumoroso, mientras que los acereros hacen lo propio a Unión Española a las 20:00 en Santa Laura.

El domingo Universidad Católica se mide con Palestino a las 15:00 en La Cisterna, mientras que el lunes Universidad de Chile intentará salir de su crisis recibiendo a Curicó Unido a las 20:00 en el recinto de Plaza Chacabuco y la fecha se cerrará el martes con el cotejo entre Ñublense y La Calera a las 12:30 en Chillán.

VIERNES 11 DE AGOSTO

17:00 horas, Cobresal vs. Magallanes, estadio El Cobre.

SÁBADO 12 DE AGOSTO

15:00 horas, Coquimbo Unido vs. Colo Colo, estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

17:30 horas, O'Higgins vs. Deportes Copiapó, estadio El Teniente.

20:00 horas, Unión Española vs. Huachipato, estadio Santa Laura.

DOMINGO 13 DE AGOSTO

15:00 horas, Palestino vs. Universidad Católica, estadio Municipal La Cisterna.

18:00 horas, Audax Italiano vs. Everton, estadio Bicentenario La Florida.

LUNES 14 DE AGOSTO

20:00 horas, Universidad de Chile vs. Curicó Unido, estadio Santa Laura.

MARTES 15 DE AGOSTO

12:30 horas, Ñublense vs. Unión La Calera, estadio Nelson Oyarzún.

