La programación de la cuarta fecha del Campeonato Nacional 2026

Terminó la tercera fecha del Campeonato Nacional 2026 y la acción no se detiene, pues desde el fin de semana se disputará la cuarta jornada del certamen de Primera División del fútbol chileno.

Todo arrancará el viernes con el partido entre Unión La Calera y Ñublense, a las 18:00 horas en el estadio Nicolás Chahuán, mientras que más tarde, a las 20:30 Deportes Concepción recibirá a Cobresal en el Ester Roa Rebolledo.

El sábado resalta la visita de Colo Colo a O'Higgins, a las 18:00 horas en el estadio El Teniente de Rancagua, mientras que a las 20:30 Universidad Católica recibirá al campeón Coquimbo Unido en el Claro Arena.

Por su lado, el domingo Universidad de Chile buscará su primer triunfo en el certamen cuando se mida con Deportes Limache a las 20:30 horas en el Estadio Nacional.

VIERNES 20 DE FEBRERO

18:00 horas, Unión La Calera vs. Ñublense, estadio Nicolás Chahuán.

20:30 horas, Deportes Concepción vs. Cobresal, estadio Ester Roa.

SÁBADO 21 DE FEBRERO

12:00 horas, Huachipato vs. Palestino, estadio Huachipato.

18:00 horas, O'Higgins vs. Colo Colo, estadio El Teniente.

20:30 horas, Universidad Católica vs. Coquimbo Unido, Claro Arena.

DOMINGO 22 DE FEBRERO

12:00 horas, Deportes La Serena vs. Universidad de Concepción, estadio La Portada.

18:00 horas, Audax Italiano vs. Everton, estadio Bicentenario de La Florida.

20:30 horas, Universidad de Chile vs. Deportes Limache, Estadio Nacional.

