La programación de la 28° fecha del Campeonato Nacional 2025

Tras el mini receso por la fecha FIFA de noviembre y las Elecciones Presidenciales, el Campeonato Nacional 2025 se reanudará este fin de semana, con el desarrollo de su 28° fecha.

Todo arrancará el viernes con tres partidos en simultáneo, a las 20:00 horas, donde Deportes Iquique buscará evitar el descenso a la Primera B cuando reciba a Cobresal en el estadio Tierra de Campeones, mientras que Deportes Limache y Unión Española animarán una "final" por evitar la pérdida de categoría y Audax Italiano enfrentará a Everton en La Florida.

Para el sábado resalta el cotejo entre el clásico entre el campeón Coquimbo Unido y Deportes La Serena, a las 18:00 en el Francisco Sánchez Rumoroso, mientras que a las 20:30 Universidad Católica recibirá a Palestino en el Claro Arena.

En tanto, el domingo verán acción Universidad de Chile, visitando a O'Higgins a las 18:00 en Rancagua, y Colo-Colo, que recibirá a Unión La Calera a las 20:30 en el Monumental.

La jornada se cerrará el lunes con el cotejo entre Ñublense y Huachipato.

Esta es la programación completa de la 28° fecha del Campeonato Nacional:

VIERNES 21 DE NOVIEMBRE

20:00 horas, Deportes Iquique vs. Cobresal, estadio Tierra de Campeones.

20:00 horas, Deportes Limache vs. Unión Española, estadio Lucio Fariña.

20:00 horas, Audax Italiano vs. Everton, estadio Bicentenario de La Florida.

SÁBADO 22 DE NOVIEMBRE

18:00 horas, Coquimbo Unido vs. Deportes La Serena, estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

20:30 horas, Universidad Católica vs. Palestino, Claro Arena.

DOMINGO 23 DE NOVIEMBRE

18:00 horas, O'Higgins vs. Universidad de Chile, estadio El Teniente.

20:30 horas, Colo Colo vs. Unión La Calera, estadio Monumental.

LUNES 24 DE NOVIEMBRE

20:00 horas, Ñublense vs. Huachipato, estadio Nelson Oyarzún.

