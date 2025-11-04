La programación de la 27° fecha del Campeonato Nacional 2025

El certamen de Primera División del fútbol chileno entra en su recta final y entre este viernes y domingo se disputará una nueva jornada.
Faltan solamente tres fechas para que culmine el Campeonato Nacional 2025 y este fin de semana se disputará la 27° jornada, donde comenzarán a definirse varias cosas.
Todo arrancará este viernes, cuando Unión la Calera reciba en el Nicolás Chahuán, a las 20:00 horas, a un Deportes Iquique que ve cada vez más de cerca el descenso.
En tanto, el sábado habrá cuatro encuentros, donde destaca la visita de Universidad Católica a Deportes La Serena, el cotejo entre Unión Española y Colo Colo y el campeón Coquimbo Unido ante Palestino en La Cisterna.
Por su lado, el domingo resalta el encuentro donde Universidad de Chile recibirá a Deportes Limache en el estadio Santa Laura a las 17:30 horas.
Esta es la programación completa de la 27° fecha del Campeonato Nacional:
VIERNES 7 DE NOVIEMBRE
20:00 horas, Unión La Calera vs. Deportes Iquique, estadio Nicolás Chahuán.
SÁBADO 8 DE NOVIEMBRE
12:30 horas, Deportes La Serena vs. Universidad Católica, estadio La Portada.
15:00 horas, Unión Española vs. Colo Colo, estadio Santa Laura.
17:30 horas, Palestino vs. Coquimbo Unido, estadio Municipal La Cisterna.
20:30 horas, O'Higgins vs. Ñublense, estadio El Teniente.
DOMINGO 9 DE NOVIEMBRE
15:00 horas, Huachipato vs. Audax Italiano, estadio Huachipato.
17:30 horas, Universidad de Chile vs. Deportes Limache, estadio Santa Laura.
20:00 horas, Cobresal vs. Everton, estadio El Cobre
PURANOTICIA